Anuario RÉCORD: Así fue enero de 2022 en el mundo del deporte

El primer mes de 2022 fue uno muy movido. Alexis Vega firmó su extensión en Chivas, un ‘inexperto’ Alejandro Zendejas arribó al América a la par que Guardado se hacía de la marca del ‘mexa’ con más partidos en Europa. En RÉCORD te recordamos lo más importante de enero del aún año en curso.

Antes de que se cumpliera la primera decena de días de este año, Andrés Guardado haría historia para el futbol mexicano en el Viejo Continente. Esto después de superar un récord impuesto por Hugo Sánchez.

El 9 de enero de 2022, Andrés Guardado saltó al terreno de juego ante el Rayo Vallecano al minuto 38. Desde que el mexicano puso un pie en el césped del Estadio de Vallecas, se convirtió en el jugador Azteca con más partidos disputados en Europa al llegar a 496. Al finalizar el partido el 'Principito' comentó lo siguiente: "496 partidos en Europa y los que faltan".

Este récord le pertenecía previamente a Sánchez que en su pasó por el Viejo Continente acumuló 495 apariciones. Durante su pasó por el Real Madrid fue donde más participación tuvo con un total de 264 juegos, seguido del Atlético de Madrid con 150, posteriormente está el Vallecano con 30 encuentros disputados y finalmente está su breve pasó por el FC Linz (Austria) con 19 duelos.

Actualmente Andrés Guardado sigue dejando el récord lo más alto que pueda en esta etapa con el Real Betis, donde ha podido disputar un total de 178 partidos. El resto de equipos que aportan a las 502 apariciones del mexicano son el RC Deportivo la Coruña con 149, seguido por su estancia en la Eredivisie con el PSV Eindhoven con 102, posteriormente el Valencia con 66 y finalmente se encuentra el Bayern Leverkusen donde únicamente logró saltar al terreno de juego en 7 compromisos.

Ahora el seleccionado mexicano se encuentra en sus vacaciones después del Mundial de Qatar; sin embargo, tendrá que reportar con el Betis a finales de este año para preparar su regreso a la Liga española. Por lo que el partido 503 podría llegar ante el Athletic de Bilbao el próximo 29 de diciembre en el estadio Benito Villamarín.

Además, el mediocampista de 36 años tendría la oportunidad de llegar a 528 compromisos disputados en caso de que las lesiones no aparezcan y pueda completar lo que resta de la temporada de el futbol español, siempre y cuando su equipo se imponga ante el Futbol Club Barcelona el próximo 12 de enero en la semifinal de la Supercopa de España para llegar posteriormente a la Final y así poder alcanzar esta cifra.

FUTBOL NACIONAL

Guadalajara declaró a inicios de este 2022 que sí deseaban mantenerse en la pelea por el trofeo de la Liga MX tenían que asegurar la continuidad de Alexis Vega por los próximos años. Ya que en caso de no hacerlo estarían perdiendo al futbolista a finales de este 2022, el cual hasta el momento había podido aportar al equipo 15 goles en 86 partidos.

A pesar de que esta oferta estaba desde enero, Vega terminó por estampar su firma el 5 de mayo para ampliar su contrato hasta finales de 2024. Sin embargo, el jugador logró su cometido de tener una cláusula donde se le permita salir del equipo siempre y cuando llegué una oferta de Europa.

Después de este Mundial de Qatar 2022, todo parece indicar que los caminos del Guadalajara y de Alexis Vega se van a separar debido a esta cláusula. Después de la participación del delantero con la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo, tres clubes europeos ya lo tienen en su radar para poder ficharlo. Sin lugar a dudas el más interesante es el Chelsea, ya que el mexicano sería el plan B en caso de que Matheus Nascimento terminé por fichar por el Real Madrid.

Otro club de la Premier League que está interesado en hacerse con los servicios de Vega sería el Wolverhampton. En caso de que el futbolista del Rebaño acepte esta oferta se encontraría con Raúl Jiménez para intentar formar una dupla y sacar a los goles del último lugar de la liga inglesa. Finalmente la última opción sería en la Bundesliga con el Borussia Monchengladbach, este equipo actualmente se encuentra en el octavo puesto de su liga.

América arrancó el Clausura 2022 con el pie izquierdo, ya que durante todo el mes de enero no logró cosechar una sola victoria y cayó derrotado ante Atlas y empató ante Puebla. Esta situación incluso llevó a Solari a perder los papeles en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y recibir su primera expulsión desde su llegada a la Liga MX por reclamarle de forma intensa al silbante por las marcaciones que estaba teniendo. Esta mala racha se mantuvo hasta la jornada 5 cuándo lograron conseguir la victoria ante Santos; sin embargo, no lograron mantener el ritmo y acumularon 6 partidos sin ganar.

Pumas se mostró altamente contundente en su presentación del Clausura 2022 goleando 5-0 a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario. Los felinos comenzaron su festín al minuto 31 gracias a un gol de José Rogério. A pesar de que en el primer tiempo únicamente se encontraban arriba en el marcador por un tanto, para la segunda parte apretaron el acelerador y le clavaron otros cuatro a los visitantes. Estas anotaciones fueron de Diogo Oliveira 61', Rogério al 64' , Jorge Ruvalcaba al 69' e Higor Meritão al 81'.

Carlos Rodríguez respondió rápidamente a su llegada al Cruz Azul y en las primeras dos jornadas se hizo presente en el marcador para ayudar a su equipo a llevarse los tres puntos. En la jornada 1 en el Estadio Azteca lo hizo ante los Xolos de Tijuana al minuto 43' (el partido finalizó 2-0 con otro gol de Rafael Baca 66'), mientras que en la jornada 2 lo hizo ante Juárez, igualmente en El Coloso de Santa Úrsula, al minuto 5 para darle otra victoria a la máquina qué comenzaba invicta este Clausura 2022. Estrecho sin conocer la derrota se extendió hasta la jornada 5 que perdieron 2-1 ante Necaxa.

Jorge Meré llegó al América en enero de este año con el objetivo de convertirse en una de las piezas claves de Santiago Solari. El estratega argentino tenía en mente que Meré formara parte de la columna vertebral del equipo junto con Álvaro Fidalgo y así comenzar con su proyecto de darle un toque de experiencia europea al conjunto de Coapa; sin embargo, la realidad es que no pude estar más alejado de cumplir este objetivo. El defensor central únicamente vio acción en 10 partidos (668' minutos) durante el Clausura 2022. Esta situación provocó que el español que venía procedente del FC Colonia, saliera de la institución en calidad de préstamo a Mazatlán para ver si mejoraba su nivel, pero únicamente juego seis partidos.

Chivas arrancó el Clausura 2022 de una manera altamente explosiva al golear 3-0 a Mazatlán en el Estadio Akron. Este poderío ofensivo por parte del conjunto rojiblanco se presentó durante el primer tiempo ya que solamente necesitaron de 7 minutos para finiquitar el partido. El marcador se abrió al minuto 45 gracias a un penal que anotó Ángel Zaldívar, posteriormente al 45+2 Eduardo Torres amplió la ventaja y realmente al 45+6 Alexis Vega aprovechó el tiempo agregado y liquidó el encuentro para arrancar el torneo con el pie derecho.

A pesar de que Guadalajara había comenzado el Clausura 2022 sorprendiendo a todos en la jornada 1 con un poderío ofensivo, esta ilusión cayó rápidamente en la siguiente fecha. Ya que en su visita al Estadio Hidalgo no pudieron demostrar estás cualidades al ataque y cayeron por 2 a 1. El primer gol de los Tuzos llegó al minuto 20 gracias a Víctor Guzmán, mientras que el segundo fue al 37 después de un error de Gilberto Sepúlveda que mandó la esférica a su propia portería. El Rebaño logró acercarse en el marcador al minuto 53 gracias a un penal que definió de buena manera Ángel Zaldívar. Después de 90 minutos el equipo no pudo encontrar su mejor versión en la definición al únicamente realizar dos remates al arco de 11 que intentó en el encuentro.

Sin lugar a dudas uno de los rivales que más se le complica a Pumas en los últimos años es Tigres, por lo que el Clausura 2022 no será la excepción y le pondrán un golpe de realidad a los universitarios que venían de hilar dos victorias con una gran muestra de cara a portería. La cita fue en el Estadio Olímpico Universitario, el cual estallaría de alegría al minuto 31 después del gol de Jerónimo Rodríguez; sin embargo, rumbo al final del encuentro Nicolás López y André Pierre Gignac apagaron la casa de los auriazules para darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos.

Después de haber igualado sin goles ante Querétaro en la jornada 1, Monterrey recuperó el olfato goleador para la segunda fecha del Clausura 2022 y aplastó al Necaxa en el Estadio Victoria. La goleada de La pandilla inició apenas al minuto 4 con un tanto de Rogelio Funes Mori, posteriormente al 23 Maximiliano Meza amplió la ventaja y rumbo al final de la primera parte Vergara ya ponía bastante distancia de por medio con otra anotación. Este recital de goles finalizó al 67 después de la anotación de Jesús Gallardo para darle los primeros 3 puntos a los Rayados.

El 17 de enero de este año Alejandro Zendejas llegó al Club América sin tanto reflectores para lo que llegaría a mostrar a lo largo de este 2022. El mexicano llega procedente del Necaxa dónde había participado en 50 juegos y conseguido 11 tantos. A pesar de esto, el futbolista de 24 años respondió a la presión que se vive en el equipo de Coapa y se ganó la titularidad al disputar 18 de los 22 partidos que jugó el equipo durante el Clausura 2022. Actualmente el jugador no ha perdido su lugar en el once inicial y ha podido ayudar al conjunto azulcrema con 11 anotaciones en apenas 39 partidos.

FUTBOL INTERNACIONAL

Robert Lewandowski fue reconocido con el premio The Best como el mejor futbolista del año 2021. El delantero polaco por fin pudo hacerse con este reconocimiento que lo acredita como el mejor futbolista del último año.

Después de que la pandemia por Covid-19 afectará a las diferentes ligas del mundo e incluso también tuvo impacto en la entrega de los galardones como el Balón de Oro y el premio The Best. Lewandoski mantuvo su nivel durante el 2021 y confirmó porque era el favorito para llevarse el reconocimiento entregado por la FIFA.

Muestra de este rendimiento es que salió campeón de la Bundesliga, la Supercopa alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, también fue la Bota de Oro con 41 goles en la liga alemana y superó el récord de goles en una temporada en la Bundesliga que le pertenecía a Müller con 40.

Cabe destacar que esta es la primera ocasión que este reconocimiento no termina en las manos del vigente campeón del Balón de Oro. El trofeo the Best se entrega desde 2016 y en cada una de sus ediciones el jugador que llegaba como El vencedor del Balón de Oro también terminaba por cosechar este reconocimiento. Este fue el caso de Cristiano Ronaldo en 2016 y 2017, Luka Modric en 2018 y Messi en 2019.

La Liga MX Femenil demostró a inicios del 2022 que tiene la calidad para generar talento mexicano que llegue al viejo continente. Prueba de esto fue que Itzel González (entonces portera de Tijuana) llegó al Sevilla en calidad de préstamo por 6 meses. La guardameta mexicana tuvo un proceso adaptación de casi dos meses que la llevaron a tener su primera titularidad en los octavos de final de la Copa de la Reina; sin embargo durante su estancia en España no logró ganarse la titularidad y únicamente apareció como titular en 3 encuentros. Esto provocó que el equipo de la primera división española femenil no hiciera válida la opción de compra.

Después de la fuerte lesión que lo dejó fuera del terreno de juego durante varios meses, Raúl Jiménez demostró en enero que aún tiene olfato goleador y llegó a los 150 goles en su carrera. Este gol no fue únicamente un motivo de festejo por la cifra a la que llegó el futbolista, también significó el fin de una racha de 7 partidos sin poder anotar con el Wolverhampton y darle la victoria a su equipo. La anotación fue desde los 11 pasos ante una de sus víctimas favoritas como lo es el Southampton, ya que a lo largo de su carrera le ha marcado en cinco ocasiones (3 de penal). Esta cifra goleadora del lobo mexicano se divide de la siguiente forma por los clubes qué ha pasado: 52 con los Wolves, 38 con América, 31 con Benfica y uno con el Atlético de Madrid.

El 14 de enero de 2022 el Tecatito decidió darse un cambio de aires y dejó al FC Porto para fichar por el Sevilla. El mexicano llegó por aproximadamente 10 millones de euros y con contrato hasta 2025. "Siempre he hablado de que los futbolistas mexicanos, entre ellos el Tecatito, son futbolistas de mucho nivel, está en un muy buen equipo y por supuesto que tiene nivel para jugar en otras ligas", fueron las primeras palabras del entonces entrenador del equipo español Julen Lopetegui.

Hirving Lozano seguía arrastrando los malos momentos que vivió con el Napoli hasta inicios de este 2022. Sin embargo, el 7 de enero el Chucky se lució con dos anotaciones ante el Bolonia y opaco a las críticas que estaba recibiendo. Esta victoria fue fundamental para su equipo, ya que venían de quedar eliminados del torneo de copa ante la Fiorentina; además, el mexicano venía saliendo del Covid-19. "Pasé 15 días en aislamiento, no fue fácil; pero ahora estoy listo para lo mejor", comentó el seleccionado mexicano.

Este año Orbelín Pineda dio el salto al viejo continente para dejar a Cruz Azul como agente libre y llegar al Celta de Vigo. Esta primera experiencia en Europa no comenzó como el futbolista mexicano que hubiera querido, ya que únicamente tuvo participación en siete partidos desde su llegada a la liga española. Esta situación provocó que el seleccionado mexicano tuviera que pensar en su futuro y sobre todo en una posible convocatoria a Qatar 2022 y saliera en calidad de préstamo al AEK Atenas de Grecia. En esta nueva aventura Pineda ya acumula 13 partidos donde ha marcado en tres ocasiones y dado una asistencia.

