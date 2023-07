Jimmy Lozano es objetivo con la derrota de México en la Copa Oro

La derrota le ‘llegó a tiempo’ a la Selección Mexicana, así lo consideró el técnico Jaime Lozano, quien tras perder (0-1) con Qatar en el último partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro, expresó que, pese a lo amargo del resultado, les llega en un momento oportuno, en el que además el grupo de jugadores ya tiene ganas de reivindicarse.

“Cuando cayó el gol, pensamos que era el momento para que se viera lo que somos, no fue nuestro mejor partido, pero por el resultado final. A mí nunca me ha gustado una derrota a tiempo, pero es muy cierta la frase. Seguro que le va a afectar, ya los veo con ganas de volver a jugar, no puedo decir que no va a pasar nada porque pasa, y quiero que sea el siguiente partido, y no es de méritos, pero por lo menos el empate debimos sacarlo”, dijo.

Lozano calificó a México con un 8.5, ya que considera que por juego y por lo que pudieron generar, pues detalló que siempre buscaron ser los protagonistas y el ser dominantes al estar buscando oportunidades de gol.

En tanto, ‘Jimmy’ se dijo dolido por el resultado de un partido que para el técnico nacional fue ‘raro’, pero en el que al final su equipo no mantuvo el plan de partido que se habían planteado.

“Era ver otros jugadores, dar descanso, cuidar algunas tarjetas que teníamos, pero el partido fue muy extraño, me siento triste por la expectativa que generamos en la afición y Qatar esto ha sido todo el torneo, contundente porque llega poco, pero anota y nosotros nos atascamos porque generamos unas opciones demasiado claras que estoy seguro que en cualquier otro partido hubieran entrado, nos llevamos una derrota no sé si merecida, pero que nos deja muy molestos y dolidos.

“Mantener el plan de partido es lo más complicado, es donde más tiene que estar la atención y afortunadamente tenemos días para trabajar antes del siguiente encuentro. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar; empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, cuando empezamos a hacer cosas raras no nos vemos bien; si nos hubieran dado 10 minutos más no la íbamos a meter”, dijo en conferencia de prensa.

