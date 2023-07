Las constantes críticas que recibe Uriel Antuna al vestir la camiseta de la Selección Nacional las minimiza y prefiera entregar su máximo esfuerzo en cada oportunidad ya que aseguró que es un orgullo poder representar al país dentro de la cancha.

“Bueno no sé si valorado, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí, estando dentro o fuera de la cancha, creo que lo he demostrado dentro de la cancha, los números ahí están; entonces, siempre voy a estar trabajando para el equipo, siempre dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan, entrenador que esté o no esté, siempre voy a estar orgulloso de vestir la camisa de México; entonces así sea convocado o no sea convocado soy un aficionado más de la Selección y siempre voy a apoyar a la Selección desde donde me toque", afirmó el atacante.

Respecto a los comentarios de que Antuna siempre hace una jugada de más o alarga ls jugadas, reveló que lo hace porque así siente que debe de resolver y que a pesar de que la acción no termine como él la planeó seguirá intentándolo.

“Creo que obviamente he escuchado algunos comentarios sobre eso, pero como lo dije, todo es aprendizaje también depende mucho del rival, depende cómo te marquen, muchas circunstancias que solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices a veces hago una demás y a veces yo también siento que es bueno y a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo siempre voy a estar intentando y si no me sale lo voy a seguir intentando una y mil veces. Creo que las indicaciones del profe el partido pasado fueron muy cruciales y creo que al final terminó dando resultado”, declaró Antuna.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY LOZANO HARÁ CAMBIOS EN EL XI TITULAR PARA EL PARTIDO ANTE QATAR