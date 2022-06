Nicolás Larcamón: 'El partido entre Argentina y México no será nada fácil'

El técnico argentino del Puebla, Nicolás Larcamón dio a conocer su punto de vista sobre lo que será el juego entre la Selección Mexicana y la de Argentina en la próxima Copa de Mundo Qatar 2022.

Para el estratega de La Franja, a diferencia de lo que se podría creer hoy en día dados los resultados recientes de ambas selecciones, ve un partido complicado.

"Yo imagino que ese partido (contra México) que tenemos, pensando lo que es la selección Argentina, no va a ser nada fácil, no va a tener mucha base en todo lo que viene siendo todos estos antecedentes. También es cierto que Argentina hoy el funcionamiento viene siendo muy bueno, pero me parece que en el Mundial las cosas son distintas, la tensión es diferente y eso va a determinar el desarrollo del partido", dijo Larcamón en entrevista con ESPN Argentina.

Además, para el timonel, aunque los resultados positivos no han acompañado al Tricolor en los últimos juegos, su tradición futbolera se hace sentir en los Mundiales.

"Está claro que en ese último tiempo quizá el proceso tuvo su tiempo más turbulento, pero yo digo que es de esos equipos con tradición, en las citas mundialistas es donde un poco por la tradición futbolera que tiene el país se hacen sentir, son equipos combativos", señaló Larcamón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GONZALO PINEDA SOBRE EL TRI EN QATAR: 'ARGENTINA ES UN RIVAL MUY DURO, PERO CUIDADO CON POLONIA'