Pumas se solidarizó con Deneva Cagigas y condenó el acoso del que fue víctima

El Club Universidad lanzó un comunicado en donde mostró solidaridad con la denuncia que hizo la defensa Deneva Cagigas por acoso en redes sociales. El día miércoles dio a conocer a tráves de varios videos posteados en sus redes, los mensajes que recibió por parte de un seguidor y exigió respeto.

"No es el primer mensaje y, como digo, no he silenciado a la persona, sino que he silenciado al acto. Hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos humanas", mencionó.

En el comunicado emitido por Pumas se puede leer que el club "condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento por cualquier medio hacia cualquier persona", también se puede leer que en apoyo a la jugadora se le dará seguimiento al caso y acompañamiento durante el proceso.

El Club Universidad Nacional condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona.#TodosSomosPumasMX #SoyDePumas pic.twitter.com/j6S35XJxNN — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2021

La defensa concluyó el hilo de mensajes comentando que "Como mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto y que nos escuchen, porque la verdad no es justo".

Esto tiene que parar pic.twitter.com/1QFcLR0r08 — Deneva Cagigas (@cagigas_deneva5) March 18, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIANNEY TREJO, NADADORA Y MEDALLISTA PARAOLÍMPICA, DENUNCIÓ ACOSO EN REDES