“Me gusta respetar los procesos”: Guillermo Almada habla sobre su estancia en los Tuzos del Pachuca

Llegó el momento para los Tuzos del Pachuca y Guillermo Almada, este sábado podría sumar un título más para sus vitrinas en la Final de la Concacaf Champions Cup.

El estratega uruguayo habló en la antesala de la Final ante Columbus Crew, donde menciona lo vivido y sus múltiples ofertas que le han salido durante su estancia en la bella airosa.

“Me gusta respetar los procesos. Lo que pregonamos diariamente es no defraudar a los futbolistas. No estoy haciendo una crítica, muchos entrenadores a la primera oferta más fuerte salen corriendo, a nosotros no nos gusta eso”, declaró en entrevista para Fox Sports.

“Hemos recibido muchas ofertas, no solo del futbol mexicano sino desde afuera y mucho más importantes en lo económico, pero hemos intentando no fallar a nuestra palabra”, sentenció el uruguayo.

