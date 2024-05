Salernitana sin Guillermo Ochoa empata agónicamente contra el Milán en San Siro

Salernitana consumó su descenso a la Serie B hace ya varias semanas, pero en su último partido en la máxima categoría, lograron sacarle un sorpresivo empate al Milán y sumar un último punto en calidad de visitante en el mítico San Siro, sin Guillermo Ochoa en el arco.

Fiel a su costumbre el Salernitana hizo agua en la defensa en la primera mitad y concedió dos anotaciones en la primera media hora del encuentro, una de Rafael Leao al 22’ y otro más de Olivier Giroud al 27’.

Para la segunda mitad todo apuntaba a que el partido estaba resuelto a favor de los Rossoneri, ya que al minuto 86 el marcador se encontraba 3-1 a favor de los locales, pero sorpresivamente dejaron ir la ventaja en cuestión de dos minutos contra el peor equipo de la competencia.

Simeon Nwankwo, delantero nigeriano del Salernitana fue la estrella del partido consumando su doblete sobre la hora y con un gol al 89’ logró empatar el marcador para de esta forma despedirse de una forma decorosa de la Serie A.

Como ha sido costumbre en las últimas semanas, Guillermo Ochoa no solo no fue titular con el equipo, sino que no fue convocado y de esta manera pone fin a su etapa con el Salernitana tras dos años en el club, dejando aún en el aire su futuro.