Toluca: Rubens Sambueza se despidió de los Diablos Rojos con emotivo mensajes

Rubens Sambueza ya no será más jugador del Toluca tras la llegada de Ignacio Ambriz y el jugador argentino se despidió de la institución con un emotivo mensajes en sus redes sociales.

Sambueza de 37 años, se despide de los Diablos Rojos después de un año en su segunda etapa con los escarlatas

"Hoy me toca despedirme del club. Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mi", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

"Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca", continuó.

Sambueza vistió la camiseta escarlata del Clausura 2017 al Apertura 2018 y nuevamente del Guardianes 2020 hasta el presente torneo.

