Toluca quedó eliminado en los Cuartos de Final al caer por marcador de 5-4 ante los Tigres. Tras la eliminación Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos, aseguró que ha quedado a deber, por lo que deja su continuidad en las manos de la directiva

“En mi cabeza no está para pensar si tengo seguir o no. Eso lo tendrá que decidir la directiva. Lo que pueda venir la verdad no me espanta, siempre vengo, trabajo, intento que el equipo haga las cosas de la mejor manera. En números estamos bien, pero en resultados no. El compromiso mío con la institución, con don Valentín era aparecer este torneo en una Final, poder darle un título.

De la misma forma, el entrenador habló sobre la eliminación en la cual lograron tener el marcador que les daba la clasificación a la siguiente ronda hasta que cayó el gol de Tigres en los minutos finales a pesar de el buen partido que lograron dar.

“El resultado se vuelve muy escandaloso porque seguimos cometiendo errores, no es ahora. El torneo así fue, no lo voy a negar, nunca tuve la posibilidad de corregirlo de otra manera”, finalizó el DT.

