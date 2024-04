Saturnino Cardozo lanza curioso cumplido a Alexis Vega: 'Es un Ferrari chocado'

Alexis Vega ha tenido un renacer desde su regreso a Toluca. El delantero mexicano está en camino a tener el mejor torneo de su carrera, lo cual ha llamado la atención del histórico goleador José Saturnino Cardozo, quien decidió llenarlo de elogios.

El exfutbolista paraguayo, aseguró que el joven mexicano es un futbolista de élite, sin embargo, consideró que las lesiones le han afectado y han sido las razones por las cuales no ha cumplido con las expectativas.

“(las lesiones) Lo limita muchas veces. Siempre le digo que es un Ferrari chocado, esas lesiones fueron graves. Me pasó a mí cuando llegué a México, pero no deja de ser un Ferrari”, comentó en entrevista para ESPN.

Además, el histórico exfutbolista reveló que ha tenido comunicación con Vega, y que él fue pieza clave para que regresara con los Diablos Rojos, por lo que Cardozo sabe que demostrará su mejor nivel con el equipo

“Tuvo la humildad de llamarme cuando tuvo muchos problemas en Chivas, me llamó para un asesoramiento y me pone contento que se acuerde del entrenador que lo debutó y le dio la oportunidad de mostrar el talento que pueda tener y no me equivoqué.

“Fui parte importante que regresara a Toluca. Hablamos como una hora y tomó la decisión. Le dije que tomara la mejor decisión para él y para mí la mejor decisión era Toluca”, finalizó el exfutbolista.

