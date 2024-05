Renato Paiva tras la eliminación de Toluca: "Terminamos con una sensación difícil de digerir"

El director técnico de Toluca, Renato Paiva, aseguró que tras la eliminación ante Chivas se van con una sensación difícil de digerir, luego de que consideró que en términos generales fueron mejor que el Guadalajara

“Termina con la sensación difícil de digerir y hay que estar preparado porque no será la primera y última vez que el futbol te hace esto. Que sea algo que nos impulse en enseñanza y en generar creencia y motivación para la injusticia, no del partido, sino la sensación del grupo en el vestidor. El futuro para mí es con más tiempo de trabajo, seguramente, las señales son positivas para el futuro del Toluca”, señaló.

De igual manera, agregó que no considera que hubo injusticias; sin embargo, puntualizó que su equipo fue mejor durante toda la eliminatoria pese a la eliminación.

“Creo que en términos generales, en la eliminatoria fuimos mejores, el balón no quiso entrar y no hablaré de injusticias. Queda la ironía del mejor ataque de la fase regular en tres partidos que pasó todo para que el equipo no hiciera un gol. Lo que generamos en estos partidos, en la ida y hoy, me deja orgulloso y con una esperanza muy fuerte de lo que viene para Toluca”, agregó.

Al final, estableció que en la manera en la que juegan y que de cara al futuro cercano del equipo, sabe que el fútbol no les dará la espalda como sucedió este sábado en su casa

“Sé lo que me espera en las próximas horas y decir a los chicos que ni todo es malo cuando pasa esto, y más allá del resultado que nos deja fuera, hay mucha cosa buena y aprovecharla. Generar fuerza, motivación y creencia. Que descansen y les dije que hagan esto porque estamos creciendo y jugando así, el futbol no nos va a dar la espalda como esta eliminatoria. Ser consciente. Es mi función ser equilibrado y quieren más que yo y la afición y debo ser el punto de equilibrio. Sacar lo positivo para generar trabajo para lo que viene”, concluyó.

