Carlos Morales: 'No cualquiera es DT de Toluca, el tercer equipo más ganador'

No cualquiera tiene la fortuna de dirigir a uno de los equipos más ganadores (con 10 Títulos de liga) del futbol mexicano: Toluca. Y ahora que Carlos Adrián Morales se convirtió en el entrenador de los Diablos Rojos, compartió con RÉCORD la responsabilidad que tiene en sus manos.

“Sé la responsabilidad que es y que no es cualquiera, porque estar al frente del tercer equipo más ganador del futbol mexicano no es cualquier cosa, más allá de si es o no popular como otros equipos, este es el tercer mejor del futbol mexicano, para mí es un orgullo y un privilegio.

“No me incomoda (que Toluca no sea mediático como otros). Fui jugador y nunca se hablaba de Toluca, es un equipo que no habla por fuera sino que lo hace donde lo tiene que hacer, es un equipo ganador en toda la extensión de la palabra, y si hay otros más populares, la historia a Toluca nadie se la va a quitar ni a borrar. Yo sé a quién represento y me siento orgulloso, y como tal afronto el reto”, dijo a RÉCORD.

Y aunque su única experiencia como entrenador es el partido pasado que le ganaron a Cruz Azul (2-0), Carlos Adrián reconoció que la oportunidad de dirigir a un primer equipo le llegó rápido; sin embargo, aseguró tener capacidad para hacerse cargo de los Diablos Rojos y que no todo quede sólo en el triunfo sobre La Máquina.

“Sin duda que sí (le sorprendió ser técnico tan pronto). Mi último partido oficial fue el 4 de enero de 2019, por supuesto que me sorprendió, estaba en la coordinación deportiva de fuerzas básicas y conozco bien a los jugadores, y aunque me sorprendió estoy preparado.

“Ese partido (contra Cruz Azul) es mucho mérito de los jugadores, salieron convencidos con la actitud necesaria para pensar en un resultado positivo y gracias al trabajo del cuerpo técnico se sacó una victoria ante un equipo complicadísimo, pero es el punto de partida en las cuatro fechas que quedan, pero eso ya no existe, ya pasó y hay que enfocarnos en Pumas”, indicó.

DE ESCUELA ROMANISTA

"Tuve muchos técnicos, pero uno me marcó como persona y profesional, y es Rubén Omar Romano, me enseñó bastante, pero tuve al Profe Meza y a Miguel Herrera, pero Rubén me marcó y como está de moda mi idea es ‘romanista’ si hay que llamarla de alguna forma”.

HERMANO PENDIENTE

Ramón Morales, hermano de Carlos Adrián, está pendiente y le aconseja: “Mi hermano me dijo que disfrute el momento, que vaya día a día, tomando las decisiones de la mejor forma sin sobrepasar el valor del jugador que es quien ejecuta”.



CAMBIOS EN EL EQUIPO

“Busco a los mejores jugadores que estén en el momento y no la tomo yo sólo. Hice cambios y resultó, no quiere decir que siempre me va a resultar, pero hay capacidad y hay que darle la confianza al jugador. Tampoco voy a hacer muchos cambios porque hay que dar estabilidad”.

LEVANTÓ EN ÁNIMO

“Cuando hay resultados negativos es fácil que se pueda perder la confianza y los jugadores estaban en un momento de desconfianza, anímicamente estaban golpeados, pero es un plantel con calidad. Les dije que se voltearan a ver, que somos un equipo muy capaz y era cuestión de actitud porque sólo dependíamos de nosotros".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA: MANCUELLO SALDRÍA DE LOS DIABLOS ROJOS PARA JUGAR EN VÉLEZ