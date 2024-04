Alexis Vega revela que en Chivas "no la pasó bien" y cuenta que no ir con el Tricolor "le duele"

Luego de anotar gol en la victoria de Toluca sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, Alexis Vega reveló que su regreso a los Diablos Rojos para este Clausura 2024 es lo mejor que le pasó después de "no pasarla bien" durante su estancia en Chivas. Asimismo, el atacante señaló que no estar en Selección Mexicana es algo "que le duele".

Tras el partido ante Tuzos, Vega señaló que el cambio de equipo le generó confianza. Y es que después de las indisciplinas con Guadalajara y de ser rechazado por su propia afición, Alexis ha vuelto a convertirse factor importante dentro de la cancha, algo que se debe a como lo recibieron en el club.

“Estoy muy contento de llegar otra vez a mi casa, que me recibieron con las manos abiertas; después, tengo un respaldo impresionante de la afición, del cuerpo técnico, de la misma institución. Después de tanto tiempo que no la pase nada bien; ahora, poco a poco estoy regresando a mi nivel", expresó Vega en una entrevista para Fox Sports.

Asimismo, sabe que su mal paso en Guadalajara le 'costó' ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana. Ante esto, Vega comentó que día a día trabaja para volver con México en el futuro.

“El tema de Selección es algo que me duele muchísimo; no ser tomado en cuenta, pero bueno, eso me ayuda a que reflexione, a que tome las cosas en serio. Estoy trabajando al máximo, es un objetivo que tengo. Por lo mientras me toca apoyarlo desde casa y, si me toca otra vez la oportunidad de vestir la verde, lo haré de la mejor manera y daré todo por mi país”, comentó.

Tras 13 jornadas, Toluca está en la tercera posición de la Tabla General con 26 puntos de 39 posibles. Al solo ser superados por América y Rayados, Vega asegura que los Diablos están para pelear por el campeonato.

“Después de ocho años que llevo jugando en Primera División, no he tenido la oportunidad (de ser campeón); he perdido dos finales. Ahora creo que tengo un buen plantel, un buen equipo con jugadores de alta calidad y estoy seguro de que, entramos a la Liguilla, podemos pelear el campeonato", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿LUIZ FELIPE SCOLARI REEMPLAZARÁ A JAIME LOZANO EN SELECCIÓN MEXICANA? EN BRASIL LO DAN POR HECHO