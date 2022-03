Alexis Canelo tras reclamo de la afición: 'Quiero ser campeón aquí, por eso me quedé'

Un grupo de aficionados encaró uno a uno a los jugadores del Club Deportivo Toluca, todo esto afuera de las instalaciones escarlatas, la situación se tensó cuando el capitán Alexis Canelo entró en discusión con los seguidores.

Los integrantes de La Banda del Rojo llegaron a colocar mantas en las que se leían “jugadores se regalan hue***” y “mucho sueldo, pocos hue***”.

Canelo se dirigió a hablar con la porra, cuando para su sopresa le pidieron dejar la capitanía argumentando que no tiene liderazgo para dirigir al equipo y le reclamaron la sequía de goles desde que firmó la extensión de contrato.

“Yo trato de dar lo mejor de mi, ¿quién dice que no se ve en la cancha eso? Nadie gana solo, yo no elegí el puesto de capitán, a mi me lo dieron por lo que trabajo diario, ustedes no nos vienen a ver en el día a día, no lo saben.

“Si yo hubiera querido ganar más plata me hubiera ido a otro equipo, yo estoy comprometido, todos lo estamos, a mi no me gusta perder mi prestigio. En cinco años aquí quizá no he ganado nada, pero tengo dos títulos de goleo, pero yo quiero ser campeón aquí, por eso me quede, sino yo me hubiera ido”, dijo molesto el delantero.

Tras el incómodo evento ocurrido en las inmediaciones del club, el timonel Ignacio Ambriz hizo pasar a la afición para mantener una comunicación más privada junto a el director deportivo, Antonio Naelson Sinha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA: AFICIONADOS COLOCARON PANCARTAS EXIGIENDO MEJORES RESULTADOS