Juan Carlos Osorio se incorpora a la pretemporada de Xolos

Tras semanas de espera, el director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, llegó a la ciudad de Tijuana para incorporarse a la pretemporada de Xolos tras una lesión que lo retrasó por alrededor de dos semanas. A su llegada, Osorio habló sobre lo que le atrajo del proyecto del cuadro fronterizo.

“Dentro de los pilares que yo pensaba para mi próximo proyecto había dos cosas fundamentales: uno, tener línea directa con el dueño para tomar consensuadamente las mejores decisiones para el club. Dos, que el futbol mexicano me interesa mucho por razones muy obvias y pensé que era el momento oportuno para regresar”, declaró.

Osorio habló sobre su decisión de llegar con los ‘Canes Aztecas’, pues tanto la ciudad, como el proyecto y la liga (donde dirigió en 2012 al Puebla) fueron atractivos para continuar su carrera luego de haber estado en el Atlético Paranaense de Brasil.

“Nos tomamos el tiempo para decidir dónde queremos estar, me parece que elegimos bien. Un proyecto extraordinario, una ciudad muy reconocida, un club que ha venido haciendo las cosas bien y tenemos la oportunidad de trabajar en una muy competitiva, y esperar a dar el 100 por ciento para que la organización dé los resultados que esperamos todos”, comentó.

Por último, el estratega habló sobre el proceso actual de Selección Mexicana y vio posibilidades de crecimiento para el balompié nacional para ser protagonista dentro del continente

“Me parecería injusto hablar del proceso actual, no lo he seguido. He seguido algunos juegos. Yo pienso que el futbol mexicano tiene la posibilidad porque es una liga muy competitiva, muy buenos clubes, buenos jugadores. La aspiración de todos es que el futbol mexicano esté al tope del futbol del continente siendo protagonista siempre”, finalizó.

