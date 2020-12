Tuca Ferretti previo a juego ante Olimpia: 'Nos dan como favoritos, pero creo que exageran'

Pese a las tendencias que favorecen al conjunto mexicano, Olimpia y Tigres evidencian un equilibrio en la historia común en el torneo, con dos triunfos, dos derrotas y cuatro empates, por lo que el timonel de los felinos, Ricardo Ferretti , negó que su equipo sea favorito en la llave.

En entrevista con los medios previo al partido contra el equipo hondureño que se convirtió en la primera escuadra centroamericana que se clasifica a las Semifinales del torneo desde 2015, Tuca señaló de exagerados los comentarios que los colocan como favoritos.

“Nos encontramos bien después del partido pasado, nos hemos estado preparando para enfrentar con humildad y mucha seriedad a Olimpia, que ya nos dan como favoritos, que esto o el otro, es normal, pero creo que exageran demasiado.

“Mis jugadores tienen la mentalidad de no menospreciar a nadie, jugar con seriedad, no tener sorpresas, no creer que somos superiores, esto es futbol, hace poco vimos lo que pasa cuando uno se cree de más”, sentenció.

