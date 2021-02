Tuca Ferretti: 'Los que nos desean el mal, espero no se les cumpla su deseo'

Tigres se ha ganado el disgusto de un sector de la afición mexicana luego de que Nahuel Guzmán y Guido Pizarro mencionaran que solo representaban a su afición y no a México en el Mundial de Clubes, hecho del cual opinó su entrenador, Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien espera que la gente que les desea el mal no vea su sueño cumplido.

'No sé de qué parte de la afición te refieres. No tengo este tipo de problema, la gente tiene derecho de apoyar o no, y eso no nos importa. Nos importan los que nos apoyan, nuestra afición, estos que, aunque están lejos los sentimos cerca con nosotros en pensamiento y corazón', comentó Ferretti.

Estadio Ahmed bin Ali ¡Ya pisamos la cancha que mañana será testigo de ver nuestro debut en un Mundial de Clubes! #TigresEnQatar #EstoEsTigres pic.twitter.com/hU41vXlZkW — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 3, 2021

"Los que nos desean mal, nada más les digo que ojalá no se les cumpla su deseo", mencionó el estratega de los Tigres.

Además, Ferretti se rehusó a hablar sobre el supuesto falso positivo de Covid-19 de Nicolás López, quien no pudo viajar a Qatar para disputar el Mundial de Clubes.

"Estoy viejo y no sigo Instagram, Twitter. No le entiendo. Aprendo de mis jugadores, soy antiguo y no puedo opinar", respondió Ferretti.