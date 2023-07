Tigres: Sebastián Córdova se salva de ser operado y está cerca de jugar

Sebastián Córdova, mediocampista de Tigres, ha estado ausente en lo que va del Apertura 2023 debido a una pubalgia que lo obligó a abandonar a la Selección Mexicana durante la Copa Oro. Sin embargo, llegan buenas noticias ya que el jugador se encuentra en franca recuperación y se espera que vuelva a las canchas muy pronto, incluso para disputar la Leagues Cup.

El propio futbolista compartió detalles sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que ha seguido hasta el momento. Aunque la pubalgia lo mantuvo alejado de las canchas y preocupado sobre una posible operación, Córdova aclaró que no será necesario pasar por el quirófano.

“Sí, bien, es lo que me habían estado comentando, que me iban a dar un poco de minutos para irme adaptando y ahí vamos, ya estamos casi al cien por ciento, entonces será un torneo para adaptación y ya estar perfectamente bien.

"Me dijeron, que me olvidara de eso, que no es necesaria (la operación). Hubo un rato por febrero que sí tuve que parar, literal no podía moverme, me dijeron que ése era el lapso para haberme operado, saliste sin operación de eso y ahorita estás muy bien, tranquilo y vas a salir", expresó el jugador en entrevista para Canal 6.

El proceso de recuperación ha sido llevado a cabo con la asistencia de fisioterapeutas, quienes han sido fundamentales en su pronta mejoría. “Ellos (fisioterapeutas) me sacaron desde esa vez de febrero, lo fui arrastrando y en Liguilla que jugamos muy seguido estábamos en Concachampions y me dijeron, vienes con cargas muy seguido y aun así pudiste, ahorita te vamos a mantener fuera, a hacerte las cargas para que estés al cien y no vas a necesitar operación”.

El jugador tiene claro su objetivo de mantener un rendimiento óptimo en Tigres para seguir siendo considerado en futuras convocatorias de la Selección Mexicana. Su mirada está puesta en el Mundial 2026, y sabe que su desempeño en el club es clave para conseguirlo.

“Sí, obviamente, es lo que todos soñamos, ir a un Mundial, estar ahí y más que hacer el proceso es estar bien aquí, yo sé que estado bien aquí puedo disputar un lugar allá, entonces es trabajar día a día y disfrutar, entonces vendrá lo que tenga que venir”, afirmó Córdova.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARIO CARRILLO SE LANZA CONTRA JULIÁN QUIÑONES Y HACE ENOJAR A AFICIONADOS DEL AMÉRICA