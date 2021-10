Tigres: Piojo Herrera y Carioca discutieron 'por culpa' de Leo Fernández

Distinto a lo que se pensaba previo al inicio del Apertura 2021, el torneo de los Tigres no ha sido el mejor con Miguel Herrera en el banquillo.

Y tras el sexto empate de la temporada, sin goles ante Necaxa, se pudo apreciar al estratega de los felinos del norte discutir con Rafael Carioca; el propio entrenador dio a conocer que fue por una instrucción que mandó a Leo Fernández por medio del brasileño.

"No creo que tengas que ver moros con tranchetes, aquí no hay cosas ni malas ni buenas, salíamos discutiendo de una jugada de un centro que en lugar de patear a gol, le decía que por qué no le dijo a Leo que tirara un centro en lugar de patear a gol, y me dijo 'sí le dije', pero él decidió patear a gol", reveló Herrera en conferencia de prensa.

"Nada con Carioca, el disparo de Leo era muy lejos, teníamos la posibilidad de un centro para ver si podíamos conectar la pelota", agregó.

Además, el timonel salió en defensa de su delantero Carlos González después de que un gran sector de la afición de Tigres abucheó al paraguayo durante el juego ante los Rayos.

"Abucheos para todos, entiendo que cuando falla una jugada el delantero, la gente se molesta; pero al final el abucheo es para todos, porque no se regresan a casa contentos, no la podemos meter y la gente se molesta. El equipo intentó, pero de local no está cayendo el gol... un poquito de mala suerte, son circunstancias", sentenció Herrera.

