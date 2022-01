Tigres: Negociaciones con Fluminense por Nino Mota se cayeron

Las negociaciones entre Tigres y el Fluminense por la compra de Nino Mota se cayeron luego de que el club brasileño no pudo arreglarse con el Criciúma, equipo dueño del 40 por ciento de la carta del jugador.

De acuerdo con Mario Bittencourt, presidente del 'Tricolor', señaló que el Criciúma no aceptó que su club se quedara con 4.5 millones de dólares de los 5 millones que había ofrecido el conjunto Felino.

“El presidente de Tigres habló conmigo directamente y la oferta de Tigres era de 5 millones de dólares, pero nosotros queríamos para nosotros de 4.4 a 4.5 millones mínimo por nuestro 60 por ciento. Para nosotros era una cosa justa por el valor de mercado y Criciúma no aceptó, entonces las cosas quedaron ahí", informó Bittencourt en conferencia de prensa.

Mário Bittencourt declaró que Fluminense pretende ganar 4.4 o 4.5 millones de dólares por Nino, el tema es que Cruicima acepte recibir un % menor. Dijo haber platicado con @M_Culebro y comunicarle las intenciones. ¿Hará Tigres un segundo intento? Es una cifra alcanzable. pic.twitter.com/8pm8qSOH85 — Edu Torres (@edutorresr) January 7, 2022

El mandatario del Flu aseguró que ya estaba todo listo para la salida de Mota rumbo a Monterrey, incluso ya tenía un contrato redactado.

“Incluso redactamos el contrato, pero Criciúma se retiró porque entendió que le gustaría un mejor valor. Cuando llegó la respuesta, le dije a Nino y al presidente de Tigres", declaró.

El jugador seguirá abierto a ofertas después de que la propuesta de Tigres no se concretara.

“Nino me dijo que si no se dio la posibilidad de México no había problema, porque entonces no era para él y que se quedaba muy feliz con Fluminense, que se presentaría con gusto a la pretemporada y si hubiera una nueva propuesta la aceptaría”, comentó.

