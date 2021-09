Tigres: Diego Reyes afirmó que el Clásico Regio es pasional como el portugués y el turco

El defensa de los Tigres, Diego Reyes, comentó que el Clásico Regio es uno de los más importantes y pasionales, incluso lo colocó a la par del América vs. Chivas, Porto contra Benfica en Portugal, Fenerbahce vs Besiktas en Turquía e incluso el Espanyol vs Barcelona de España.

"En todos los clásicos que he jugado la pasión, determinación y garra no falta, así que en ese aspecto son iguales”, mencionó Diego Reyes.

Además, hizo énfasis en la pasión con la que se viven este tipo de partidos y destacó la importancia de la mentalidad ganadora que deben de tener para ganar el partido.

“Cada uno tiene su propia pasión, se juegan cosas diferentes, se viven con intensidad y pasión. Los clásicos no se juegan, se ganan, porque va más allá de los tres puntos. Si el lunes no ganamos la carrilla va a estar dura. Estamos conscientes de lo que nos jugamos y hay que salir a ganar", comentó Reyes.

Además, mencionó que aunque los dos equipos tienen un gran plantel, no se colocan como favoritos, sin embargo, esperan que un triunfo en este partido los pueda llevar por buena dirección a la Liguilla.

“Yo creo que será un gran partido de nuestro lado, un partido perfecto en que cada vez que lleguemos al arco rival terminemos la jugada. Un partido intenso en que haya espacio para jugar, los dos equipos tienen buen juego de pelota. Varios manos a mano, porque tienen buenos jugadores. Será un juego cerrado, pero esperamos ganar”, finalizó.

