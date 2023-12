Tigres: ¿Cuántas Finales de Liga MX han disputado los felinos?

Por otra final más. Tigres hizo lo propio al vencer a Pumas (2-1) para volver a pelear por el título, y es que los dirigidos por Robert Dante Siboldi quieren el bicampeonato.

La última vez que los felinos disputaron una final fue en el Clausura 2023 ante Chivas, en donde Tigres los derrotó 3-2 en el Estadio Akron, repleto de afición rojiblanca.

En las 13 finales que los regios han disputado, suman ocho títulos en donde venció a Pumas, Atlante, Santos, América, Monterrey, León y Chivas, en donde logró cinco subcampeonatos, Cruz Azul, Pachuca y Chivas les arrebataron la copa.

En este torneo, el equipo regio tiene la mira puesta en la gloria, y qué mejor que lograrlo en la casa del americanismo, el imponente Estadio Azteca.

Cabe mencionar que Tigres, quedó en el tercer lugar de la tabla general la Fase Regular del Torneo Apertura 2023, luego de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas, sumaron 30 puntos.

América y Tigres se enfrentaron en la Jornada 17, en donde dividieron puntos, pues empataron 0-0 en el Estadio Universitario, incluso llamaron ese partido “final adelantada”.

Todo está listo para una nueva final en el futbol mexicano, ambas plantillas se enfrentarán para tocar la gloria y demostrar cuál es el mejor. ¿Llegará la 14 o la novena?

FINALES TIGRES

Temporada 1977-1978

Tigres vs Pumas ganó 3-1

Campeón



Temporada 1979-1980

Tigres vs Cruz Azul perdió 4-3

Subcampeón



Temporada 1981-1982

Tigres vs Atlante ganó 3-1

Campeón



Invierno 2011

Tigres vs Pachuca perdió 3-1

Subcampeón



Apertura 2003

Tigres vs Pachuca perdió 3-2

Subcampeón



Apertura 2011

Tigres vs Santos ganó 4-1

Campeón



Apertura 2014

Tigres vs América perdió 3-1

Subcampeón

Apertura 2015

Tigres vs Pumas Campeón Penaltis



Apertura 2016

Tigres vs América ganó 3-0

Campeón



Clausura 2017

Tigres vs Chivas perdió 4-3

Subcampeón



Clausura 2019

Tigres vs León ganó 1-0

Campeón



Clausura 2023

Tigres vs Chivas ganó 3-2

Campeón

