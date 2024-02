Sebastián Córdova sobre jugar en Europa: "Es un sueño que me gustaría cumplir"

Sebastián Córdova se ha convertido en uno de los favoritos de la afición de Tigres, demostrando su calidad y apareciendo en momentos importantes. Su talento no ha pasado desapercibido, generando interés en clubes europeos, y en palabras del propio jugador, es un sueño que sigue presente.

El nacido en Aguascalientes nos compartió que, a pesar de estar actualmente enfocado en su club, llegar al viejo continente es un sueño que busca cumplir. “Por el momento estoy enfocado en lo que me resta de contrato con Tigres, es un sueño que me gustaría cumplir, desde el 2019 que empezó a sonar que me iba a unos equipos, es algo que uno siempre quiere, uno quiere estar con los mejores”, mencionó el ex del América.

Hace casi tres años, Córdova estuvo cerca de llegar a Europa, pero, así como a muchos otros jugadores, la pandemia impidió que su traspaso se concretara. “Hay contras que uno no sabe por qué, en 2020 influyó el COVID, muchas cosas extra-cancha que también nosotros no podemos decidir si me voy o no me voy”, agregó el mexicano.

Cuando Sebastián aún jugaba para las ´Águilas´, mencionó en una entrevista que su edad también era un factor que jugaba en contra para dar el gran salto a otra liga. “Para emigrar ya me siento grandecito. A mis 25 o 26 años de edad ya tengo que ir a un buen club, no es como que tenga que ir a un club para saltar a otro”, dijo en 2021.

