Piojo Herrera: 'Soy el tigre número 1"

Miguel Herrera ha adoptado rápidamente su nueva identidad con Tigres y este lunes aseguró a los medios de comunicación que él es ahora el más tigre de todos.

“Me siento contento e ilusionado por mi llegada… Desde este momento soy el Tigre número uno y defenderé esta la playera a muerte”, señaló en conferencia de prensa.

El nuevo técnico de Tigres, reconoció la trayectoria del fichaje estrella Florian Thauvin pero indicó que ni él ni nadie en el equipo tiene su lugar asegurado, pues utilizará a los que se encuentren en mejor momento sin importar nombres.

"Thauvin es una contratación importante, no podemos ocultar eso. Llámese como se llame no puedes garantizarle que sea titular antes de conocerlo, antes que obviamente demuestre sus condiciones dentro de este equipo, dentro de este grupo. Fue Campeón del mundo, tiene en la carrera ventaja por lo que le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar", indicó el nuevo DT de la U de Nuevo León.

"Ya estando aquí los 24, 25, 26 jugadores del primer equipo, a mí no me importa de dónde son, ni cómo se llaman. Quiero tener a los once mejores en mi perspectiva de entrenamiento, cómo los veo durante la semana, cómo los veo durante el partido y sacar a los once mejores y hay alguno que no llenó todo, buscaré al que esté mejor".

Asimismo, se dijo satisfecho con la actitud del equipo a su llegada y aseguró tratará de mantener a gran parte de la plantilla, priorizando la competencia interna de la portería a la delantera.

"Trataremos de que generar esa competencia interna que haga fortalecer mucho más al equipo, eso es lo que siempre he hecho en los equipos y me ha funcionado. No quiero ver a Nahuel cómodo. Hablé con Miguel (Ortega) y le dije que tenía que apretarlo. Si el día de mañana Nahuel se equivoca en una instrucción, ojalá no, la equivocación ya puso en riesgo su puesto, es por poner un ejemplo", indicó el Piojo.