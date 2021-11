Nahuel Guzmán: 'Ojala pueda estar acompañando a Messi en Qatar 2022'

Nahuel Guzmán, mundialista con Argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018, no baja los brazos para repetir en la lista de 23 seleccionados de la Albiceleste y acudir a su segundo Mundial en Qatar.

Para conseguir esto, el Patón asegura trabajar a su máximo nivel desde hace tiempo para acompañar a Lionel Messi en su objetivo de hacerse con el galardón máximo.

"Si no tuviera la ambición que tengo, la mentalidad que tengo, te diría: 'bueno estoy acá tranquilo, me quedo tranquilo con lo que he conseguido', pero el proyectar a corto, mediano y largo plazo me da para trabajar mejor en el presente. Qatar, los años que me quedan de profesional, el tener el objetivo de jugar en Europa me invitan a estar bien hoy, perfeccionarme y seguir siendo ambicioso", indicó el portero de los Tigres en entrevista con Marca Claro.

"Ojalá (2022 sea el año de Messi). Ojalá sea. Creo que es como el sueño de muchos argentinos y no argentinos. Ojalá pueda estar acompañando a la selección, abrazando al mejor del mundo. Ojalá y se pueda dar. Ojalá que tenga la posibilidad de llegar suelto al Mundial y disfrutar la experiencia como si fuera la última. Leo se merece cosas grandes, ojalá y se le dé una alegría más con la selección", apuntó el seis veces internacional con la Albiceleste de 2014 a 2018.

