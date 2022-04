Miguel Herrera: Se presentó a conferencia de prensa con laptop para evidenciar error arbitral

Miguel Herrera, director técnico de Tigres, se mostró molesto con el arbitraje luego de la derrota felina ante Necaxa por 2-0 en el Estadio Victoria; el mandamás expuso en conferencia de prensa un fuera de lugar que no fue sancionado en la jugada del primer gol y que en su opinión terminó por marcar el rumbo del partido.

“Si me tienen que multar que me multen” pic.twitter.com/npEc0RorOV — JAVI ALONSO (@javialonsordz) April 20, 2022

El Piojo ocupó una laptop para evidenciar el fuera de juego y se dijo incrédulo de no haber visto anulado el gol pese a la asistencia del VAR; una multa por estas acciones ante los medios no le quita el sueño al mandamás felino.

"Estos errores cambian un partido; si se marca (el fuera de lugar) el partido sigue. Sé que esta cosa (la laptop) amerita una llamada a mi directiva y mi directiva me va a regañar, me va a llamar la atención Culebro; está bien, me la como, si me tienen que multar que me multen, pero a mi si me llama la atención. Esperemos que acá (en la Federación) también. El VAR funciona; si la toma está en la televisión, en el VAR también", indicó Miguel Herrera en conferencia de prensa.

"Se enojan (las autoridades) cuando estrenamos por este medio la molestia, pero también nosotros nos molestamos por alguna jugada (mal marcada), una circunstancia y siempre los que sufrimos somos los técnicos, nosotros somos los que perdemos la chamba. Todavía no he visto a ningún árbitro que lo corran, o en la Federación", apuntó el Piojo molesto.

