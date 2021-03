Jesús Dueñas: 'La Liga MX no está para competir, está para ganar'

Luego del segundo lugar conseguido por los Tigres en el Mundial de Clubes de la FIFA, Jesús Dueñas aseguró que los equipos de la Liga MX están para ganar y no solo para competir.

El defensor de los Felinos destacó el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano y recordó las grandes hazañas de los clubes nacionales.

“Quedó demostrado que el futbol mexicano no solamente puede competir, sino que puede ganar. Cruz Azul tuvo la Final (Copa Libertadores 2001), no se logró, por ahí también nosotros contra River Plate (2015) y se decía que el futbol mexicano estaba abajo del Sudamericano, pero (en el Mundial de Clubes de Catar 2020) quedó demostrado que no. Que conforme ha ido pasando el tiempo el futbol mexicano ha crecido mucho, motivo por el cual no estamos para competir, estamos para ganar”, aseguró Dueñas en entrevista para el portal de la Liga MX.

¡Deseos de volver! "Pusimos esa varita alta. Ir por ese campeonato que nos dé la oportunidad de poder disputar la Concachampions, y después el Mundial de Clubes, nos gustó todo allá y queremos volver": Jesús Dueñas de @TigresOficial

Dueñas resaltó que los Universitarios lograron poner el nombre de México muy en alto al convertirse en el primer equipo de Concacaf en llegar a la Final al superar al Palmeiras en Semifinales.

"Vimos en qué nivel está el futbol mexicano, les supimos competir (al Palmeiras), fue un partido muy parejo, pero supimos aprovechar”, comentó.

