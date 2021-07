Guido Pizarro: 'A Tuca Ferretti lo quiero mucho, pero ahora estoy con Miguel Herrera'

Guido Pizarro ha tenido que adaptarse a las órdenes de Miguel Herrera después de que forjó una gran amistad con Ricardo Ferretti, pero el capitán de los Felinos aseguró que sin importar quien sea el técnico, él busca entregar lo mejor en cada momento.

"Sinceramente trabajo día a día para mejorar, para hacer lo mejor para mi equipo, el entrenador en turno, el anterior o éste o cualquiera considera que Pizarro puede ayudar al equipo, bienvenido sea. Desde que ha llegado Miguel con su cuerpo técnico hemos trabajado muy bien, con mucha buena energía", declaró Pizarro en conferencia de prensa.

El argentino fue cuestionada sobre si extrañaba al Tuca Ferretti en Tigres y aunque aseguró que no es así, resaltó el cariño que le guarda.

"No, ahora estamos con Miguel, a Tuca lo quiero mucho, pero ahora estamos con Miguel y enfocados a lo que tenemos que hacer, mirando para adelante", comentó.

Pïzarro descartó los rumores que apuntan a una posible salida de los Universitarios e incluso quiere seguir en el equipo después de que termine su contrato en junio del 2022.

"Muy metido y entregado en Tigres hasta el día de hoy y hasta el día que me vaya... sinceramente no (no he pensado salir), estoy muy contento, muy a gusto, me siento muy capacitado en poder seguir ayudando a Tigres, sé que algún día pasará y el día que pase me iré tranquilo, porque me entregué al máximo. Me quiero quedar, me gustaría quedarme", declaró.

