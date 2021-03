Gignac, tras renovar con Tigres: 'No me voy a tirar a la hamaca'

El pasado jueves Tigres y André-Pierre Gignac firmaron una extensión de contrato para que el atacante francés se mantenga tres años más con los felinos del norte.

Y Gignac, que con esta extensión se mantendrá con el conjunto de la UANL hasta 2024, reveló que mantendrá el nivel que ha mostrado con los de San Nicolás de los Garza a pesar de haber asegurado su futuro próximo.

"Yo no me voy a tirar a la hamaca o me voy a acostar porque ya he renovado, al contrario; es un reto más, es una aventura más, es una historia más y quiero seguir construyendo algo adentro del club, de la institución", aseguró el francés en entrevista para el canal del club felino.

André-Pierre Gignac llegó a Tigres para el Apertura 2015 con los que ha ganado cuatro Ligas, tres Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf entre otras distinciones.

