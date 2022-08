Gignac: Ha dejado ir ofertas 'millonarias' de Arabia y China por jugar con Tigres

André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres de la UANL, dio a conocer que ha recibido ofertas millonarias por parte de China y Arabia, pero ha tomado la decisión de no irse de México y seguir con los felinos.

El delantero francés confesó que ha habido dos ofertas muy atractivas que le han llegado a la directiva felina, pero la realidad es que a él no le interesa salir de la Liga MX en este momento.

Gignac explicó en el programa "Desde el Cerro de la Silla" con Franco Escamilla que Tigres ha tenido dos ofertas de Asia que son atractivas en la parte económica, pero no en la parte deportiva.

"Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", explicó el galo.

Además, Gignac explicó que algo que le encanta de México es la liguilla y la pasión que se vive en el futbol mexicano, algo que no quiere cambiar por nada.

"Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con Playoffs", sentenció el delantero felino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: ATLAS REMONTÓ Y GOLEÓ A QUERÉTARO EN EL JALISCO