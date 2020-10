Enner Valencia: 'Mi paso por Tigres fue muy bueno'

El exjugador de Tigres, Enner Valencia enfrenta una nueva aventura en Turquía con el Fenerbahce, pero todavía recuerda con mucho cariño a los de la UANL, equipo con el que jugó seis torneos.

"Mi paso por Tigres fue muy bueno. Llegué a un grupo que ya tenía mucho tiempo, me pude adaptar muy rápido y pude ganar algunos campeonatos con el club, lo disfruté mucho", expresó el jugador en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el ecuatoriano habló del por qué tomó la decisión de llegar al futbol turco pese a que tuvo otras ofertas en China y Dubái.

"Tomamos la decisión de venir a Turquía, por tomarme una revancha de venir a Europa. He sido un jugador muy profesional, ganando títulos en los equipos que he estado, esperemos que Fenerbahce no sea la excepción", finalizó.

