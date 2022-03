Ángel Reyna explotó en contra de Gignac tras recordar gol vs Veracruz: 'Perro mentiroso'

Ángel Reyna criticó fuertemente en redes sociales al atacante francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, luego de que recordara el partido ante Veracruz, donde los juadores del equipo se quedaron quietos como parte de un reclamo a la directiva.

"Perro mentiroso, ahora resulta... Si ahí dijiste otra cosa. Hipócrita", escribió el exfutbolista mexicano en sus historias de Instagram, acompañada de una publicación en donde citan las declaraciones del francés.

Y es que André-Pierre Gignac entró en polémica luego mencionar en una entrevista con Fox Sports que nunca tuvo la intención de marcarle un gol al Veracruz cuando los futbolistas estaban sin moverse donde incluso aseguró que le llamó a la Federación Mexicana de Futbol para que le descontaran la anotación.

"Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después, tres minutos, yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró. Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol.

Después marqué a la Federación y les dije: 'quítenme el gol' y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido", declaró el francés.

