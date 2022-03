André-Pierre Gignac sobre gol en protesta de Veracruz: 'Es una mancha en mi carrera en México'

En 2019 el Veracruz pasaba por una crisis económica que derivó en su posterior desaparición de la Liga MX el año siguiente.

Y uno de los capítulos más recordados de esos Tiburones Rojos, fue cuando se detuvieron durante los primeros minutos del juego en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente ante Tigres, situación que fue aprovechada por André-Pierre Gignac para anotar, ante la inmovilidad de los jugadores del Puerto, hecho que le generó muchas críticas al francés.

"Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después, tres minutos, yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró. Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol. Después marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije: 'quítenme el gol' y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido", reveló el delantero de Tigres en entrevista para La Última Palabra, programa de Fox Sports que cumplió 10 años de emisión.

"La verdad fue un desmadre ese partido, perdón por mis palabras no quiero que me recuerden así. Sé que soy irritante en la cancha, pero es mi pasión, soy así", agregó.

NO SOY EL MEJOR

A pesar de acumular 154 goles en la Liga MX, 54 de ellos en los últimos 10 años, y estar ubicado en el décimo puesto de los máximos goleadores en el futbol mexicano, André-Pierre Gignac, negó ser el mejor futbolista extranjero que ha militado en nuestro país.

"Nunca en la vida, nunca jamás pensaría algo así. Yo cuando llegué dije que quería ayudar al club, sabía que había muchos esfuerzos por contratar gente importante en el club.

"Mi trabajo no es '10', soy delantero, termino las jugadas de los compañeros y la verdad de lejos no me veo ni el mejor extranjero ni nada de eso", sentenció Gignac.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TIGRES: PODRÁ CONTAR CON ESTADIO LLENO PARA EL JUEGO ANTE CRUZ AZUL