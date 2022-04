Tigres: A buscar clasificación directa ante un Toluca en ascenso

Tigres recibe este sábado al Toluca, duelo correspondiente a la Jornada 14 y el cual, será fundamental para que los Felinos se acerquen más a la clasificación directa a la Liguilla.

"Toluca viene levantando, también buscando meterse en la calificación, ya amarramos la seguridad de estar dentro de la calificación cumpliendo con un Repechaje, pero nosotros queremos amarrar la Clasificación directa entre los cuatro primeros, vamos con esa idea de hacer un buen partido y sumar puntos en casa”, declaró Miguel Herrera, técnico del conjunto regio en conferencia de prensa.

En la cabeza de todos los integrantes solo existe el deseo de conseguir los tres puntos frente a los Diablos, pues para Herrera esto los puede acercar más a su principal objetivo que es evitar la repesca, aunque admitió que no le desagradaría la idea de que una combinación de resultados los envíe a la clasificación directa.

"Vamos con la idea de tratar de ganar el nuestro, con esa idea vamos, si se combinan o no los resultados ya es bronca de los demás equipos, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo por lo que necesitamos nosotros. Sería bueno para la fortuna que se combinaran unos resultados y tres fechas antes ya terminaras con la clasificación directa entre los cuatro primeros", apuntó.

Finalmente, el ‘Piojo’ aclaró cuál es la situación actual del central, Igor Lichvnosky, de quien dijo solo ha viajado con el resto del plantel para realizar su rehabilitación con los preparadores físicos del club.

"Lo de Lichnovsky está muy claro, la recuperación es en referencia a como se vaya sintiendo el muchacho, no es poner días. Él viaja con nosotros a hacer el viaje a estos dos partidos que salimos porque no se quedaba nadie, porque era más difícil dejar gente aquí y no llevarnos gente que nos ayudara en la recuperación de los demás por la exigencia que hemos tenido y nos lo llevamos para que hiciera su terapia y su trabajo de recuperación junto con el grupo", explicó.

"Va en un buen proceso de recuperación, pero hasta que los médicos y los preparadores físicos no me lo entreguen y me digan: “ya está listo para lo que tú necesites” yo no puedo contar con el jugador”, agregó.

