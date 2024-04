Tras la demanda que Santos Laguna gestó contra Disney en 2020 por los pagos de derechos de transmisión televisivos, el cuadro de la LIGA MX llegó a un acuerdo con la parte opuesta para no llevar el caso al jurado. Alejandro Irarragorri, presidente del equipo lagunero y de Grupo Orlegui, aceptó un trato, aseguró Luis Castillo, colaborador de RÉCORD.

En la transmisión de RÉCORD+ de este martes, Castillo señaló que tras la demanda impuesta el 28 de diciembre de 2020 en Los Ángeles, ambas partes llegaron a un acuerdo debido a que Santos solicitó al juez que testifique Diego Lerner, presidente de The Walt Disney, algo que no aceptó la compañía estadounidense, por lo que buscaron llegar a un trato.

De igual forma, Luis reveló que Santos Laguna demandó un poco más de un millón de dólares por incumplimiento de contrato, un acuerdo de buena fe, manipulación e interferencia dolosa. A partir de ese momento, para la investigación del caso, fueron incautadas computadoras y documentos tanto de Disney como del equipo de Liga MX.

Sin embargo, tras la aparición de Alejandro Irarragorri en Los Ángeles, Disney lo abordó para llegar a un acuerdo y no llevar el caso al jurado. Asimismo, señaló que además de un acuerdo económico, podrían mantener su alianza estratégica en un futuro.

"Santos demandó en ese momento por incumplimiento del contrato y un acuerdo de buena fe. Además, manipulación fraudulenta e interferencia dolosa es lo que que demandó Santos a Fox en Estados Unidos. A partir de ese momento se incautaron documentos y computadores de Disney y Santos Laguna. Hubo dimes y diretes de que si Orlegi perdía la demanda iba a quebrar a mencionar".

"Ayer que estuvo Alejandro Irarragorri en Los Ángeles compareciendo, me dicen que hubo una pausa por parte de los jueces, y justo ahí los abogados de Disney abordan a Alejandro para llegar a un acuerdo, es decir, no llevarlo al jurado, sino un acuerdo entre entre las dos empresas. Es más, me decían que podrían empezar caminar a caminar de nuevo juntos", expresó Castillo.

Santos y Atlas Femenil se van a ESPN

De igual forma, Luis Castillo aseguró que a partir del Apertura 2024, Santos Laguna y/o Atlas Femenil podrían ser transmitidos por ESPN. Sin embargo, aún no hay algo oficial al respecto.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿'DARDO' A XAVI? LUIS ENRIQUE ASEGURA QUE ÉL REPRESENTA MEJOR EL 'ADN BARCA'