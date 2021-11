Santos: Almada confirmó que Alessio Da Cruz está separado por indisciplina

El delantero del Club Santos Laguna, Alessio Da Cruz, fue separado del conjunto norteño, así lo anunció el timonel Guillermo Almada al finalizar la conferencia de prensa del partido que disputaron Los Guerreros frente a Tigres en la Ida de los Cuartos de Final en el Apertura 2021 de la Liga Mx.

El jugador de origen neérlandes fue dado de baja debido a múltiples indisciplinas que molestaron a la institución de Torreón. Sin tapujos y con una expresión seria, el técnico confirmó que la escuadra ya no contaría con los servicios del futbolista.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”.

Da Cruz llegó al máximo circuito del futbol mexicano en agosto del 2021, proveniente del Parma Calcio, equipo que juega en la Serie B de Italia. Jugó 567 minutos con Los Laguneros, sumó ocho partidos de Fase Regular, y sólo logró 3 dianas.

El joven de 24 años había llegado a Torreón con un contrato de opción a compra que expiraba hasta junio del 2022.

