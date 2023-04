Santos tendrá una prueba de fuego en el partido contra Cruz Azul, ya que será el más importante que han tenido en esa temporada debido a que se van a estar jugando su pase al repechaje, además de que estarán estrenando director técnico con la reciente llegada de Pablo Repetto.

Actualmente, los Guerreros ocupan la posición 11 de la clasificación con 19 unidades, lo que aún no garantiza su lugar en el repechaje, por esta razón el duelo ante la máquina cobra una gran relevancia para el futuro del club en ese torneo. "Ahora estamos tratando de adaptarnos lo más rápido posible a la idea que tiene Pablo para afrontar el partido más importante que tenemos ahora con Cruz Azul, va a definir muchísimas cosas, así que hay que aprovechar estos días al máximo para tratar de llegar bien al sábado", señaló Juan Brunetta.

Cabe destacar que existe la posibilidad de que estas dos instituciones vuelvan a enfrentarse en la reclasificación, ya que en caso de que los guerreros ganen y Atlas no sume, los de Torreón serían octavos y la máquina sería novena. A pesar de esto, el volante argentino tiene claro que aún no pueden pensar en eso, puesto que su participación en esta fase aún no está garantizada: "No podemos estar pensando ya en el repechaje porque no estamos todavía, quizá después del viernes a ver como le va Puebla te pueda decir si estamos en el repechaje, pero hoy todavía no estamos adentro, entonces tenemos que estar pensando en hacer un buen partido el sábado y sin pensar en los demás rivales".

Debido a esta situación, Juan Brunetta destacó que deben de intentar ganar el partido y a partir de ahí ya podrán pensar en su próximo rival: "Nosotros hay que intentar ganar el partido y después ya podremos evaluar con quién nos podría tocar, pero bueno, creo que con el que nos toque va a ser un rival durísimo y creo que también si tenemos la posibilidad de jugar el repechaje creo que el rival que nos toque tampoco le va a gustar jugar contra Santos porque sabe que más allá del momento nuestro somos rival jodido que ya lo demostramos y que podemos hacer daño en cualquier lado".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - SANTOS: PABLO REPETTO, NUEVO DT GUERRERO, YA TRABAJA CON EL GRUPO