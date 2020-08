Santos, a salir del fondo de la tabla cuando reciba al Querétaro

Es verdad que uno de los equipos más golpeados por el tema de Covid-19 ha sido Santos, y su entrenador, Guillermo Almada argumentó a su favor que los contagios han afectado de manera importante al equipo en este arranque de torneo, por lo cual salir del fondo de la tabla con una victoria ante Querétaro esta tarde es una obligación.

“Tenemos una cantidad de argumentos que nos han afectado. Estoy convencido que somos el equipo que ha sido más golpeado con esta contingencia, además de las lesiones, pero debemos buscar los resultados. Si hay un responsable soy yo, porque tomo las decisiones y pongo a los jugadores en la cancha”, apuntó el timonel lagunero.

Por su cuenta, el entrenador queretano, Alex Diego, reconoció que no pueden existir cambios tan drásticos en su funcionamiento considerando que después de ganarle al líder Cruz Azul y golear al América, cayeron ante Atlas la semana anterior.

“El discurso no cambia, seguimos trabajando de la misma manera. El equipo sabe hacia dónde va y creemos en el trabajo. Sabemos que cada partido es una oportunidad para mejorar y Santos vuelve a ser una buena prueba para mostrarnos”, declaró el estratega.

“Nos dijeron que (contra La Máquina y América) no teníamos oportunidad, ahora nos pasamos al otro lado: éramos protagonistas y perdemos. Eso no nos puede pasar. Sabemos lo que somos y no puede cambiar dependiendo de los rivales”, finalizó.

