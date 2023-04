Antonio Mohamed llegó con una idea clara a Pumas, salvar el torneo y meterlos al repechaje. El estratega argentino tomó al equipo en la penúltima posición de la clasificación después del fracaso de Rafa Puente, pero ahora está a una victoria contra Monterrey de conseguir su objetivo y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Los del Pedregal han logrado enderezar el camino después de la llegada del Turco a la institución, ya que desde que tomó las riendas del equipo no han perdido y han dado una exhibición positiva con dos victorias y un empate. Estos resultados han catapultado a los felinos al décimo segundo puesto con 18 unidades.

Este panorama ha provocado que los universitarios sean dueños de su propio destino, pues una victoria ante Monterrey aseguraría su participación en el repechaje de este clausura 2023, algo que se veía lejano en jornadas pasadas debido a que ocupaban el penúltimo puesto y dependían de otros resultados para lograr colarse a la siguiente etapa de ese torneo.

Sin embargo, la tarea de conseguir los tres puntos en el estadio BBVA no será nada sencilla. Esto se debe a que no podrán contar con Mohamed en el banquillo debido a su expulsión ante el América; además de que este inmueble se le indigesta demasiado a Pumas.

La mala racha del equipo capitalino en el 'Gigante de Acero' se ve reflejada en que nunca han podido ganar en este estadio, incluso su mala racha en Nuevo León se extiende hasta el 29 de septiembre de 2013, que en esta fecha fue la última ocasión en la que consiguieron una victoria en la casa de los Rayados. En aquella ocasión el partido finalizó 1-0 a favor de los visitantes con la anotación de Luis García Sanz.

Cabe destacar que esta no será a la única racha negativa a la que tendrán que oponer resistencia los universitarios, ya que también han tenido un mal paso cuando se han enfrentado a Vucetich, puesto que Siempre que el estratega mexicano se ha enfrentado a Pumas en Nuevo León, los Rayados nunca han conocido la derrota con un saldo de 6 victorias y un empate.

SÍ GANA

En caso de que Pumas consiga la victoria, estarían amarrando de forma automática su participación en el repechaje de este Clausura 2023 al alcanzar los 21 puntos. Por lo que tendrían que esperar al resultado del duelo de Santos contra Cruz Azul y el de Atlas contra Atlético de San Luis para conocer su posición.

SÍ EMPATAN

A pesar de qué sumar puntos ante los Rayados es algo positivo, la realidad es que no terminarían por asegurar su asistencia al repechaje con este resultado. Debido a esto deberán de esperar a que Xolos no le gane a Puebla por diferencia de tres goles o que La Franja no gane el partido.

SÍ PIERDEN

Si los Universitarios caen derrotados ante Monterrey, su clasificación dependerá de que Juárez no le haya ganado por diferencia de dos goles al América y que Puebla y Tijuana hayan empatado o en caso de que alguno de estos dos equipos consiga la victoria, necesitarán que el Atlético de San Luis pierda ante el Atlas.

MONTERREY VS PUMAS

Hora: 19:05 hrs

Estadio: Estadio BBVA

Transmisión: FOX PREMIUM

Árbitro: Oscar Macías Romo

