Rafa Puente negó su salida de Pumas: ‘Tirar la toalla no está en mi vocabulario’

Pese a haber perdido 2-4 con Puebla, Rafael Puente del Río, dejó claro que no contempla la posibilidad de dejar la dirección técnica de Pumas pese a que suma cinco derrotas, tres triunfos y dos empates.

"La responsabilidad es de todos. La cabeza del cuerpo técnico es tu servidor, pero todos asumimos la responsabilidad y no paramos de trabajar en ningún momento.

"Esa variable (dejar el cargó) en mi cabeza sólo cabe cuando dejó de confiar en los futbolistas, en tu servidor y en el cuerpo técnico, pero estoy muy lejos. Claudicar o tirar la toalla son palabras que no están en mi vocabulario", dijo Puente quien aclaró que al menos, al término del partido no habló con ningún integrante de la directiva auriazul: "No he tenido oportunidad de hablar con nadie y ahorita nos reprochamos lo que debíamos reprocharnos entre futbolistas y cuerpo técnico".

Respecto a que al término del duelo ante La Franja, la afición exigió su salida, Puente del Río expresó:

"A la afición nunca les pediría nada, sino les agradeceré y les agradecemos que nos exijan así. Este equipo exige eso y es una dolorosa derrota y hemos quedado a deber, pero en este sistema benévolo de competencia, que no comparto, tenemos vida y estamos en repechaje.

"Debemos tener una segunda mitad productiva en puntos para acceder a terminar entre ocho primeros y la afición tiene el derecho de manifestarse. Pagan su boleto y pueden reprochar, a nosotros nos corresponde trabajar", indicó.

