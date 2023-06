Rafael Puente del Río ha sido duramente criticado, especialmente en sus procesos con los Rojinegros del Atlas y más recientemente con los Pumas de la UNAM, de donde ni siquiera pudo terminar el único torneo que estaba pactado en su contrato.

Ahora, en la previa al arranque del Apertura 2023, Rafa comentó, en entrevista con Ricardo Peláez, como han sido los procesos en los vestidores durante sus estancias en los equipos que ha dirigido en Liga MX.

"Solo ha habido una constante en mis cuatro proyectos, una sola, que los jugadores me han respaldado, me han respetado, me han admirado y me han querido, eso me confirma que soy un buen líder, después gané o perdí un partido… eso no me lo quita nadie, me lo llevó a la almohada y me duermo con una paz, ya lo quisieran muchos", aseguró

Puente del Río, actualmente, se encuentra sin equipo tras el fracaso que significó su paso por el cuadro universitario.

