Rafa Puente 'advierte' a la Liga MX de cuidarse de Pumas: 'Tenemos sed de revancha'

En Pumas hay sed de revancha y eso los hará mas fuertes en el Clausura 2023. Y es que por un lado los jugadores quieren sacarse la espina de lo malo que fue su torneo anterior, y por el otro, el nuevo entrenador, Rafael Puente, quiere demostrar su capacidad, después de que en Atlas no le fuera bien.

"Les comentaba que tenemos muchas cosas en común, pero una de ellas es que estamos ante una revancha porque yo en mi último proyecto desafortunadamente no tuve los resultados que me hubiera gustado tener, ellos el torneo anterior no estuvieron acorde a lo que les hubiera gustado entregarle a la afición y ahí hubo una de muchas coincidencias entre el plantel y yo.

"Tiene que ser (la revancha su fortaleza). Muchas veces la consciencia y el reconocimiento de los errores y de las cosas que no hiciste acorde a las exigencias, te acercan más a la cultura del trabajo y ello te acerca a la posibilidad de estar a la altura y estar en el nivel que todos queremos", dijo a RÉCORD.

Incluso, Rafa destacó la nobleza y consciencia del plantel que ahora dirige y que los llevará a buenos resultados.

"Me encontré un grupo muy noble, muy dispuesto al trabajo y muy consciente del déficit que hay respecto al pasado reciente y ávidos de entregarle a la afición de esta gran institución un equipo que sea protagonista y que esté acorde a las expectativas.

"Conscientes y con mucha sed de revancha y convencidos de que la única forma de acceder a los objetivos que demanda esta institución es por la vía del trabajo", expresó.

NO QUIERE 'INTOXICARSE'

Pese a los días que ya lleva trabajando al frente de Pumas, Rafael Puente sigue siendo blanco de críticas, hecho que al timonel no le quita el sueño, pero hace que reitere su compromiso con la afición a hacer todo po entregarle buenas cuentas.

"Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que crea que es lo correcto y yo tengo derecho a trabajar y no dejar intoxicarme de lo que se pueda opinar, soy un convencido de que en conjunto con mi cuerpo técnico debemos trabajar día y noche. Les garantizaría que hoy al frente de este equipo está un grupo que nunca va a dejar de trabajar, eso está garantizado, después hablar de garantía de otro tipo sería irresponsable, pero el trabajo no es negociable estando nosotros aquí", dijo.

Asimismo, confirmó que se encuentra a la espera de otro auxiliar para su cuerpo técnico y Mario García (DT de Atlante) está entre las opciones.

"Estamos por cerrar uno más, es una de las opciones sin ninguna duda, pero estamos explorando las alternativas. Debe tener gran amor por la institución y gran consciencia de la envergadura de proyecto que estamos comandando y nunca dejar de trabajar porque Pumas necesita ser sí o sí protagonista", concluyó.

