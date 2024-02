Pumas vs Chivas: ¿'Chino' Huerta mostrará el 'Re Hecho en CU' si anota en Guadalajara?

César 'Chino' Huerta, delantero de los Pumas de la UNAM, ha descartado la posibilidad de exhibir su icónica playera con la inscripción 're-hecho en C.U.' durante su próximo encuentro contra las Chivas de Guadalajara, su exequipo, en la Jornada 8 del Clausura 2024. La mencionada indumentaria ganó notoriedad durante la pasada Liguilla.

En una breve declaración antes del entrenamiento de este viernes, Huerta respondió entre risas a las preguntas sobre si llevaría dicha camiseta al estadio Akron: "Chino, ¿vas a sacar el ‘re-hecho en C.U.’ en el Akron? No, no, no, tranqui".

La playera que portó 'Chino' Huerta es una reinterpretación de la que hace dos décadas inmortalizó el actual director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano. Sin embargo, en aquel entonces, la inscripción se limitaba a 'Hecho En C.U.' La frase 're-hecho en C.U.' alude a su formación en Chivas, pero destaca su rendimiento sobresaliente con los Pumas.

Al respecto, Huerta mencionó en tono jocoso: "No usaré dicha playera en la visita de los Pumas a Guadalajara".

Este gesto del delantero universitario resalta el trasfondo emocional y la rivalidad deportiva entre ambos equipos, pero Huerta prefirió mantener un tono ligero al abordar el tema.

