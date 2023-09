Pumas ha pasado por un momento complicado en el último mes al tener sólo una victoria en sus últimos 5 partidos. Tras el mal paso algunos jugadores han sido criticados, entre ellos esta Eduardo Salvio quien aseguró que no se va a esconder.

El delantero argentino aseguró que está consciente de que ha quedado a deber en sus recientes actuaciones con Pumas tanto en la Leagues Cup como en el Apertura 2023 por lo que las críticas son merecidas

“Sé que de hablaron algunas cosas por haberme errado unos goles, pero la realidad es que el primer autocrítico soy yo y sinceramente no necesito de nadie que me diga si jugué bien o no, porque sé cuándo juego bien y cuando no.

"Sé que por momentos como en Leagues Cup con Querétaro, erré el penal y situaciones claras, con Toluca igual, pero nunca me escondí, siempre seguí estando ahí he intentado, dando asistencias y juego y llegadas al equipo, no siento que estuve haciendo cosas más, sí, he fallado como cualquiera”, comentó en entrevista para ESPN

A pesar de las fallas y las críticas, Toto Salvio aseguró que no se esconderá y buscará seguir intentando ayudar al equipo, a sacar puntos en casa y fuera de ella, especialmente en la recta final del certamen

“No me voy a esconder, voy a seguir pidiendo la pelota e intentando, eso está seguro, las cosas pueden salir bien o mal no salió como yo esperaba, pero con trabajo las cosas van a salir y la gente que hoy te abuchea, es la misma que después va a gritar un gol tuyo. No conformarse por los puntos que ya sacamos sino ir a buscar esos puntos fuera que lo necesitamos. Me tengo confianza para esta recta final y buscar un campeonato”, finalizó el delantero.

