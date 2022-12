Pumas: Tendrá un 2023 de renovación, todas su categorías estrenarán técnico

El Club Universidad está listo para arrancar un 2023 totalmente renovado y al mando con gente extraida de la cantera. Y es que en todas las categorías federadas, los Pumas estarán de estreno el año que va comenzar, en cuanto a entrenadores se refiere, pues desde el primer equipo hasta el Sub 16, se nombró a nuevos técnicos.

Con la finalidad de obtener mejores resultados, fue toda una reestructura la que se hizo en los grupos auriazules y por eso es que hubo nuevos nombramientos y ahora, en la dirección técnica de las categorías incorporadas a la Federación Mexicana de Futbol están lideradas por elementos egresados de las fuerzas básicas universitarias.

A partir del Clausura 2023, Rafael Puente llegó para sustituir a Andrés Lillini en el primer equipo y uno de sus auxiliares es Carlos Humberto González, quien fue Campeón recientemente con los Pumas Sub 20, categoría que ahora dirigirá Juan de Dios Ramírez Perales (quien regresa a Pumas después de ser auxiliar de Ignacio Ambriz en Toluca). En tanto que, del equipo Sub 18 se hará cargo Miguel 'Iguala' Carreón (y el saliente es Ellan Quintero); y los Pumas Sub 16 (que entrenaba Gerardo Alcántara) serán dirigidos por Alejandro Pérez, quien fue auxiliar de Guillermo Vázquez en el título más reciente de Universidad en Primera División.



Finalmente, en el primer equipo femenil también hubo cambios, ya que se fue Karina Báez y se determinó que Jhonathan Lazcano (exauxiliar de Báez) será el nuevo entrenador, esto después de que fuera Campeón de la categoría Sub 18 femenina.

CAMBIOS DE DT'S EN PUMAS PARA 2023 CATEGORÍA DT ANTERIOR DT NUEVO Primer equipo Andrés Lillini Rafael Puente Primer equipo femenil Karina Báez Jhonathan Lazcano Sub 20 Carlos H. González Juan D. Ramírez Perales Sub 18 Ellan Quintero Miguel A. Carreón Sub 16 Gerardo Alcántara Alejandro Pérez

