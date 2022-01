Pumas: Se despidió de Erik Lira con un mensaje en sus redes sociales

Oficialmente, Pumas se despide de Erik Lira. A partir de este Clausura 2022, el mediocampista formará parte de Cruz Azul y con esto el conjunto universitario se desprende del canterano que fue base de su mediocampo.

A través de redes sociales, la escuadra auriazul anunció la salida del juvenil a quien le agradecieron por haber formado parte del club, comunicado que fue severamente criticado por los aficionados de Pumas, quienes no dejan de mostrar el descontento con el club por la salida de Lira.

“Muchas gracias por toda tu entrega portando y defendiendo nuestros colores, @erik_lira. #SoyDePumas”, manifestó la publicación.

Muchas gracias por toda tu entrega portando y defendiendo nuestros colores, @erik_lira. #SoyDePumas pic.twitter.com/YevCr0nQiQ — PUMAS (@PumasMX) January 3, 2022

De esta manera, Andrés Lillini se queda sin uno de los elementos que se consolidó como uno de los pilares indiscutibles en sus alineaciones. Tanto en fase regular como en Liguilla, Lira participó en un total de 59 encuentros durante tres torneos con Pumas.

LIRA SE DESPIDIÓ DE LOS PUMAS CON UN EMOTIVO VIDEO

Erik Lira agradeció a los Pumas por los más de 10 años de estancia en la institución con un emotivo video en donde hizo un recuento de sus mejores momentos en el equipo.

"Más de 10 años en mi casa, Pumas. Tres torneos, una semifinal y una final, me cuesta mucho despedirme de amigos, staff, afición, directiva y me hace un nudo en la garganta dejarlos. Gracias por las bases que me dieron por la esencia, los valores y la formación que me dejan porque la voy a llevar por siempre. Estoy infinitamente agradecido con la vida, mi familia y toda la gente que ha estado para formar parte de lo que soy, me llevo las mejores experiencias y los mejores recuerdos de este club", escribió Lira en sus rede sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: SAUCEDO Y GARCÍA SE DESPIDIERON DE ERIK LIRA CON EMOTIVO MENSAJE