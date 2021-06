Pumas: Octavio Paz reconoció que Campos y Ochoa son los porteros que más admira

Octavio Paz es el nuevo portero de Pumas. El joven oaxaqueño de 25 años compartió quiénes han sido su motivación en el arco y a los que desde niño admira, entre los que reconoció, se encuentra Guillermo Ochoa, guardameta del América y la Selección Mexicana.

“Jorge Campos creo que es al que admiramos todos seas o no portero, siempre me ha gustado, y de Ochoa, siempre he sido fan, siempre me ha gustado y puedo decir que soy seguidor desde chico, pero ya internacional también admiro a Casillas, a Buffon porque han hecho cosas fenomenales, y en la actualidad Manuel Neuer por su estilo”, dijo a RÉCORD, el nuevo tercer portero auriazul, quien reconoció que en la infancia no estaba tan convencido de ser portero, pero terminó decidiéndose por esa posición.

“De querer ser portero no tanto, la verdad, pero de niño me encantaba ponerme guantes y estarme aventando, pero siempre me gustaba ser delantero, pero me decidí a ser portero y me gusta mucho”.

Pero no sólo el futbol ha sido parte de la vida de Octavio Paz, pues desde niño, en su natal Oaxaca, y con su familia realizó diferentes actividades deportivas, y fue ahí donde también le encantó el beisbol.

“Antes de que jugara futbol jugué beisbol, soy apasionado de ese deporte también porque el deporte en casa no podía faltar, siempre había pelotas en casa, pero al final el bueno fue el futbol”, dijo.

