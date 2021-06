Pumas: Octavio Paz aseguró que se identifica con Jorge Campos

La huella que dejó Jorge Campos en el futbol mexicano continúa vigente en las nuevas generaciones, incluso en Pumas. El portero Octavio Paz, nuevo refuerzo de los universitarios, aseguró se identifica con el ‘Brody’ y aunque consideró que le falta camino por recorrer destacó algunas de sus cualidades bajo los tres palos.

"Muy fuerte en el mano a mano. Me considero muy técnico con los pies y soy muy fuerte mentalmente. Me identifico mucho con Jorge Campos; creo que todos los porteros tenemos esa espinita de convertirnos en jugadores de campo. Jorge Campos es un crack y, obvio, me falta mucho trabajo para llegar a ser como él", declaró para ESPN.

Además, se mostró entusiasmado con su llegada a la escuadra felina y aunque sabe que muchos critican las pocas inversiones que realiza el club, destacó el talento que tienen en cantera.

"Llego a Pumas muy contento para aportar mi granito de arena y para trabajar para el club. Todos hablan de que Pumas no invierte, pero hay que reconocerle que tiene unas muy buenas básicas; entonces, también voltean a ver mucho a los jóvenes", expresó.

