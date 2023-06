Pumas: Marco García deja a los felinos y será nuevo jugador de Querétaro

Pumas hizo oficial la salida de Marco García de la institución de cara al Apertura 2023, poniendo fin a la historia que entrelazaba al mexicano y al club universitario durante 13 años al ser formado desde la cantera de este equipo. Su destino fue rápidamente dado a conocer, ya que fue anunciado instantes después como el segundo refuerzo oficial de Querétaro de cara al próximo torneo.

Cabe destacar que el futbolista ya se encontraba realizando trabajos de pretemporada con la institución queretana, ya que en las historias que subió Cristian Cañozales (otro de los refuerzos de este equipo) se le pudo observar al ex futbolista de Pumas vistiendo la equipación de entrenamiento de su nuevo club.

De esta forma el mediocampista de 23 años abandona al equipo del Pedregal después de 46 compromisos con el primer equipo, 44 con la sub 20 y 18 con el equipo de Tabasco. Durante este tiempo logró marcar en 16 ocasiones y asistió en otras dos.

El Enano también hizo pública su salida de Pumas en redes sociales, en dos e escribió el siguiente mensaje de despedida: "Es momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerte por permitirme vestir tus colores durante 13 años y aún más por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera División. Es difícil aceptar que los ciclos terminan, pero me voy tranquilo porque cada que me tocó defenderte dentro de la cancha lo hice con el corazón".

"Gracias por permitirme crecer con tus valores, por mostrarme lo que representa este club en todo el mundo, por hacerme entender que ser de pumas es ser de una raza diferente, pero sobre todo por darme el privilegio de decir soy un jugador HECHO EN C.U.", agregó el mexicano.

