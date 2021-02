Pumas: Leyendas de Panamá ven necesaria una rápida adaptación de Gabriel Torres

A Pumas le urge que su nuevo delantero, Gabriel Torres, se adapte lo antes posible, pues con Juan Ignacio Dinenno y Emanuel Montejano, los felinos no tienen quién haga goles; sin embargo, ‘Gaby’ está listo y ya con documentación en mano en caso de que sea requerido para jugar el sábado ante Rayados.

Y aunque el panameño no es conocido en el futbol mexicano, sus paisanos Blas Pérez y Felipe Baloy lo avalan; sin embargo, el ‘Ratón’ reconoció que su adaptación puede llevar tiempo, pero en México no hay paciencia.

“Sé que en México no es fácil jugar, al principio le va a costar un poco obviamente, hay que tenerle un poquito de paciencia y tratar que se adapte lo más rápido posible, aunque sé que en México no esperan mucho, pero va a trabajar para ganarse su puesto y ser productivo en el equipo.

“A mí me pasó factura cuando llegué a Tigres (en 2008), por eso sé que no esperan mucho, pero uno como jugador debe tener un tiempo de adaptación. A mí me costó al principio, pero después entendí lo que era. Hay mucha presión, la afición se mete en los partidos, que también es una motivación; sí es difícil y va a ser para él porque va a tener esa presión, pero confío en que esté fuerte y asimile todo lo antes posible”, dijo a RÉCORD el exdelantero que también jugó en Pachuca.

Por su parte, el exdefensa Felipe Baloy consideró que por el hecho de haber jugado en Ecuador donde juegan en altura, la adaptación de Gabriel Torres con Pumas puede ser rápida: “Sin duda (se adaptará bien) porque a lo largo de los años ha adquirido una personalidad, ha recorrido diferentes países y eso debió ayudarlo a madurar bastante y sin duda que va a ser un jugador importante en Pumas porque tiene mucha experiencia y todo eso lo pondrá al servicio de Pumas, además de sus goles. Ojalá le pueda ir bien, él ya tiene experiencia en eso, jugó en Ecuador donde hay altura, climas, y todo eso no va a ser problema para él, se debe adaptar rápido”, dijo el exjugador de Rayados y Santos.

EN MÉXICO VAN A DUDAR DE SU CAPACIDAD

Blas Pérez y Felipe Baloy sabe lo que es que desconfíen de los futbolistas panameños, por lo que ambos le aconsejaron a Gabriel Torres que ignore las críticas, pues únicamente debe confiar en su capacidad y demostrar con goles de lo que es capaz.

“Tiene que estar tranquilo, olvidarse del tema externo porque seguramente le puede pasar como a mí en su momento que simplemente por venir de un país que no es futbolizado y no ha sacado grandes futbolistas a nivel internacional, seguramente van a dudar de su capacidad y lo van a criticar, pero por algo Pumas se fijó en él.

“Va a un gran equipo, a un club protagonista del futbol mexicano, que es un equipo grande y estoy seguro que él va a aportar mucho a Pumas. Que confié en su capacidad, en su trabajo y no haga caso a comentarios o cosas negativas que pueda tener en el camino”, dijo Baloy a RÉCORD.

Por su parte el exdelantero de Tigres, Blas Pérez señaló que “a todos nos pasó. Cuando Felipe llegó a Rayados fue lo primero que dijeron, que de dónde había salido, que si era jugador de beisbol, pero Gabriel debe ser mentalmente fuerte con este tipo de críticas porque él sabe lo que tiene y lo que puede dar, y demostrarlo en la cancha.